«Te olete tõepoolest väga tuntud. Kuid õnnetuseks ei tähenda see veel, et inimesed teie raamatuid ostaksid...»

Üsna pika ooteaja järel sõitis perrooni äärde rong ja kõik läksid peale, kuid pakikandja hõikas taas «Kõigil ümber istuda!», niisiis kobisid nad jälle rongist välja ja vaatasid, kuidas tuled vagunites järgemööda kustusid. Cadogan küsis pakikandja käest, millal Oxfordi rongi oodata võiks, ja too juhatas ta edasi teise pakikandja juurde. Viimati nimetatud ametiisik, kes leiti puhvetist teed joomas, vastas pealtnäha ilma vähimagi piinlikkustundeta, et sel ööl rohkem ronge Oxfordi ei lähe. Selline arvamusavaldus kutsus esile teatava vastuseisu kolmanda pakikandja poolt, kes väitis, et kell 23.53 saabuv rong on veel tulemata, mispeale teed rüüpav pakikandja juhtis ta tähelepanu asjaolule, et nimetatud rong alates eelmisest päevast enam ei käi. Ta kolkis selle fakti rõhutamiseks tugevasti ja korduvalt rusikaga vastu lauda. Kolmandat pakikandjat see siiski ei veennud. Väike uniste silmadega poisike saadeti värskelt saabunud rongi juhi juurde asja uurima ja too kinnitas, et sel ööl rohkem ronge Oxfordi ei lähe. Enamgi veel, poiss lisas, et ka bussiliiklus oli kaks tundi tagasi lõppenud, ehkki sellest teadmisest polnud erilist abi.