Endine Soome esileedi meenutab: mul oli raske leppida avaliku huvi tungimisega sünnitushaiglani välja

Jenni Haukio on öelnud, et peab tööd Soome heaks ning oma positsiooni presidendi abikaasana austavaks eesõiguseks. Ta kirjutab inimestest, keda on tänu sellele kohanud, avab presidendi abikaasa rolli tagamaid ning jutustab tööst talle kõige hingelähedasemate teemadega.

«Kui kõik läheb ootuspäraselt, kasvab meie pere 2018. aasta veebruaris ühe liikme võrra suuremaks. Last oleme soovinud ja lootnud juba mitu aastat. Nende aastate sisse on mahtunud mitmeid tagasilööke. Seepärast tõi raseduse algus rõõmu kõrval kaasa ka hirme ja ettevaatlikkust, aga nüüd võime asjast rääkida.»

Nende sõnadega andsime 2017. aasta oktoobris üldsusele teada uue pereliikme oodatavast saabumisest. Hiljem tänas Lastetute ühing meid oma probleemi avalikustamise eest, sest nende sõnul olime me «meelde tuletanud, et lapse saamine ei ole iseenesestmõistetav». Kui ühing lisas, et meie uudis liigutas sügavalt nii soovimatult lastetuid kui ka neid, keda lastetus isiklikult ei puuduta, tundsin, et nad on targalt sõnastanud küsimuse, mille üle peetavast debatist oleks meie ühiskonnal endiselt palju õppida.