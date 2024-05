Kirikust leitakse surnud mees. Peainspektor peab inimeste sekka pugenud saatana paljastama enne, kui on hilja

Parasjagu kriminaaluurimisosakonna töölt kõrvaldatud Ryan näeb vaeva, et oma nime puhtaks pesta. Varsti aga on kaalul rohkemgi kui tema karjäär, sest salapärase sõõri mõjukad liikmed hakkavad surema.

Keegi tahab, et Ryani nimi oleks koroneri nimekirjas järgmine ning et ellu jääda, peab ta paljastama inimeste sekka pugenud saatana enne, kui on hilja. Ryani õnnetuseks näeb saatan välja samasugune nagu kõik teisedki…

L. J. Ross on vaieldamatult praegusaja üks viljakamaid krimikirjanikke. Tema debüütteos «Püha saar» ilmus 2015. aastal ja vähem kui kümne aastaga on ta lugejateni toonud veel pea 30 raamatut, sh tema teises, eesti keeleski ilmuvas sarjas «Alexander Gregory põnevikud».

Kui poeetiline, et just tema pidi end ohvri olukorrast leidma.

Külm püstolitoru pressis vastu ta paremat meelekohta ning hirmu maitse oli kibe ja tugev, just nagu kurku tulvav sapp. Ta rind vappus, kui ta pingutas, et jääda rahulikuks, kuigi teadis, et lõpp on ilmselt lähedal.