5 raamatusoovitust alustavale investorile, kes tahaks saada rahatargaks

Marin Vallikivi ise alustas 25 euroga. «Elasin palgapäevast palgapäevani ja mõtlesin, et 25 eurot pole päris 1 euro ja nagunii kuluks see ära, nii et arugi ei saaks. Ei jääks nälga, kui sellega midagi juhtuks,» selgitab ta, miks otsustas väikeste ampsude kaupa seitse aastat tagasi rahamaailmasse siseneda.

Kui sinagi oled mõelnud investeerimisele, soovitab Marin viit raamatut, mida võiksid lugeda.

Kui saad lugeda vaid ühe raamatu...

Kui saad mahti lugeda läbi vaid ühe raamatu, oleks see Jaak Roosaare kirjutatud «Rikkaks saamise õpik». Marin rahustab, et ära lase end pealkirjast häirida – see on lihtsalt ja kiirelt loetav raamat, kus on kõik oluline rahatarkuse teemal olemas.

Pole ime – tegu on Eesti enimmüüduma majandusraamatuga, mille on endale soetanud rohkem kui 35 000 lugejat.

Väga hea lugemine on ka Kristi Saare «Kuidas saavutada finantsvabadus?». Marin ütleb, et jällegi – ära lase end häirida pealkirjast, finantsvabadus ei pea olema sinu eesmärgiks, et investeerida. «Raamat on sisult elamise õpik. Mõtle kindlasti kaasa!» soovitab ta.

Et emotsioonid ei segaks