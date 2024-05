Ilmus Meelis Krafti tume naistekas «Kokkuvarisemine»

Meelis Kraft on varasemalt kogunud tuntust ulmekirjanukuna. Tema sulest on ilmunud jutukogu «Saared», ulmeromaan «Veealused» (2021. aasta romaanivõistlusel esile tõstetud ja Eesti Ulmeühingu auhind Stalker) ning paranormaalne noorteromaan «Tiuhkamäe». Lisaks on avaldatud jutte erinevates antoloogiates. 2023. aastal võitis Stalkeri õudusjutt «Elurikkuse kaitseala» (ilmus Indrek Hargla koostatud kogumikus «Eesti nõid»).