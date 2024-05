Maria Baydar: inimesed kardavad kannatamisest lahti lasta

Lemmikkannatus on see miski, mis inimest ja tema elu pikas plaanis vaikselt hävitab, kuid samas saab ta sellest mingit lühiajalist naudingut, millest loobumine põhjustaks veel suuremat kannatust. «Oma partneriga manipuleerimine on halb käitumismuster, mis mõjub hävitavalt nii manipuleerijale endale kui ka suhtele, kuid tänu sellele saab manipuleerija tähelepanu ja lähedust,» toob Maria näiteks, öeldes, et lemmikkannatus võib olla ka ohvriroll, tervislik seisund, hädaldamine, enesekriitika jne. «Kannatav seisund, ükskõik millises olukorras, kestab seni, kuni sa tolereerid mingil põhjusel kannatust oma elus. See tähendab, et see kannatav seisund annab sulle midagi, millest sa ei taha loobuda,» lisab ta.

Kannatamise tolereerimisel on mitmeid põhjuseid, üks neist võib olla liigne samastumine kannatusega. «Näiteks on sinu identiteediks saanud terviseprobleem või ülekaalulisus. Sa ei tea, kes sa ilma selleta oleksid. Kui sa sellest kannatusest nüüd vabaneksid, seda enam ei tolereeriks, siis kes sa oleksid? See on üks suur põhjus, miks paljud inimesed oma kannatustest lahti ei lase,» sõnab Maria, selgitades, et sageli toob kannatav seisund inimestele muidki hüvesid – näiteks tähelepanu, lähedust, mõistmist, haletsust, hoolitsust ja toetust. «Selleks, et saada mingit kohtlemist, mängime teadmatult või teadlikult ohvrit, istume oma kannatuses. Nii on meie keha ja alateadvus kunagi ammu õppinud tegema. Kui inimene seda ei teadvusta, usub ta siiralt, et kannatus on talle vajalik. Tal ei tule pähegi, et oleks võimalik elada ja kogeda hoitust ka teisiti,» selgitab Maria raamatus.