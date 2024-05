«On mehed, kellega perekonna pärast abiellutakse, ja mehed kellega enda pärast voodisse minnakse»

«Peaksid kohtuma ühe väga meeldiva naisega, Marco ja tema iisraellannast naise tütar,» ütles krahvinna, kui Bruno mitteprantslastest pereliikmete kohta küsis. «Marco oli just temast lahutanud, kui me kohtusime, aga nende tütar Raquelle on nelikümmend aastat siin Périgordis elanud. Ta on alati mu lemmik olnud: ta on üks kunstnikest, kes Lascaux’ koobast rekonstrueerisid. Siis on veel Jevgeni, Marco poeg sõjaajast ühe Vene naisega. Kohtusin Jevgeniga esimest korda Moskvas, kui ta väike poiss oli – ja siin ta ongi.»