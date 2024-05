Sinijärv soovitab: seekordne aastaraamat on kuidagi eriti kaasahaarav välja kukkunud

Asi, millele tasub tähelepanu juhatada ja eriti viimatise raamatu puhul, on see, et kui tahate mõne uuema vana-asja kohta teateid saada, siis heitke pilk. No et määndse krundi pääle kerkiva maja (ja hea, et kerkib!) alt on leitud tükk me ühist ajalugu. Ja nii edasi. Me elame ja edendame, aga me ei või muinast mutta jätta. Olen veendunud, et muinsuskaitsjate aastaraamatud tuleks gümnaasiumides rahulikult läbi võtta. On meil haridus või jaa? On meil ajalugu või jee?!