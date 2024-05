Sinijärv soovitab lugemist: saame pildi ette, mis toimus ajal, mil meie alles korstnate ja kempsudeta taredes mörisesime

Linnainimesena kiidan teistele linnainimestele kohe ja rohkesti. Maainimestele kiidan ka, et asjadest aru saadaks. Mul sünnipärast või vanaemalist vms maasidet ei ole, ent näen Eestit ühe tervikuna, ei armasta jutte ääremaadest ja Tallinnast… andke andeks, me oleme siin suures maailmas üks väga väike üksus ja me võiksime olla seda sõbralikult koos. Kui hädasti peame, siis kellegi vastu; vältigem jamu, kuni võimalik on.