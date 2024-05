Rahvusraamatukogus arutletakse kirjanduse ühiskondliku mõju üle

Eesti Rahvusraamatukogu väikeses majas on alates 27. maist avatud Dmitri Kotjuhi fotonäitus «HeadNäod». Mitmeaastase koostöö raames kogetud ja jäädvustatud imelistele hetkedele on Kotjuh talle omase vindi peale keeranud. Tema piltidest õhkub samas suurt soojust – see sobib ideaalselt kokku festivali õhkkonna ja vaimuga. Nii mõnigi kirjanik on palunud enda tutvustamisel kasutada just Dima fotosid. Teiste seas on ta jäädvustanud selliseid kirjanikke nagu Andrus Kivirähk, Kai Aareleid, Tiit Aleksejev, Kristiina Ehin, fs, Paul-Eerik Rummo, Margaret Atwood, Michel Faber, A. S. Byatt, Jason Goodwin, Boriss Akunin, David Lagercrantz ja Ljudmila Ulitskaja. Hübriidvormis näitus jääb avatuks kuni 20. juunini.