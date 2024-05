«Kui keegi on kappi kinni pandud ja lõpetab kaks meetrit maa all, siis õnnetusest me tõenäoliselt ei räägi»

«Üks vana laip, ma kuulsin,» lausus pikajalgne ajakirjanik kaamerat langetades. Wisting kujutas ette, et Nybråthenile on pildistamine sama loomulik kui autojuhile käiguvahetus. Ta kahtles, kas Nybråthen isegi märkas, millal neid fotosid klõpsis.

«Aga see on laip?»

«Tegemist on inimese jäänustega,» selgitas Wisting, kui Nybråthen teada tahtis, millist tüüpi luudega on tegemist.

Oli möödunud kaks aastat ajast, kui William Wisting viimati mõrvalooga tegeles. Ta teadis, et seekord pole see töö lihtne. Võib-olla ei tule sealt üldse midagi välja. Kui naine on olnud maa all üle 25 aasta, siis on mõrvajuhtum aegunud. Siiski tundis Wisting tuttavat kipitust, mis ikka tuli, kui ees oli uus juhtum. Ta mõtles, milline saatus võib peituda selle omapärase laibaleiu taga.