Epp Petrone: mul hea meel, et mamma raamatusse pandud sai!

Teiseks, see äsja teise ilma läinud papa avas mulle autorina võimaluse puudutada seda, mida tavaliselt ei puudutata. Kuidas kõnelda leinast? Ma ei teadnud raamatut alustades ise ka, mis vastuseks tuleb (eks see ole raamatukirjutamise suurim võlu). Emme ütleb lastele, et pole vaja peljata, kui mamma tahab papast kõnelda. Ja nii see raamatu lehekülgedel kulgebki. Lapsed ei pelga midagi, nad ka ei forsseeri midagi. Täiesti iseenesest (ka mina kirjanikuna ei pidanud midagi forsseerima) hakkas papa ise ilmuma juttudesse. Papa tegi nii, papa ütles nii, see oli varem papa töö... Nii et nähtamatu papa oli kogu aeg olemas. Kunstnik Piia joonistas nähtamatut papat siia-sinna ka natuke nähtavaks. Lõppkokkuvõttes on see lahkunud papa kogu loo täiesti loomulik ja loogiline osa. Minu arusaama pidi just niisugune ongi «tervislik lein»: inimene jääb meiega ja me ei nuta, vaid elame edasi, tunnetades teda, mäletades teda.