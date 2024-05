NÄDALA RAAMAT Õõvastav mälestusteraamat, mida saab lugeda kui põnevikku

See on sügavalt liigutav, isiklik, kohati küll õõvastav, kuid väga haaravalt kirja pandud mälestusteraamat Finkelsteini vanemate läbielamistest kahe 20. sajandi genotsiididiktaatori võimuses. Need on lood võimatuna näivatest pääsemistest, uskumatust tahtejõust ja totalitarismi tagajärgedest, räägituna kahe tavalise perekonna peaaegu kujuteldamatu vapruse kaudu.