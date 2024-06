KATKEND RAAMATUST «Siis ta vast tunneks lõpuks midagi ja see oleks parem, kui üldse mitte midagi tunda...»

Thóra näis siiski andvat endast parima, et Ásta end teretulnuna tunneks. Nad olid üritanud vanu aegu meenutada, kuid nende vanusevahe oli liiga suur, et neil väga palju ühiseid mälestusi oleks. Nende viimasel kohtumisel oli Ásta olnud seitsmeaastane ja Thóra umbes neljakümnene. Samas oli nende puhul ühine see, et mõlemad mäletasid Ásta isa, niisiis keerles osa vestlusest igati loomulikult just tema ümber.

«Enam-vähem,» vastas Thóra. «Nüüd, mil vanameest ei ole enam meie seas, võib muidugi asi muutuda. Ma eeldan, et sa lugesid sellest paar nädalat tagasi ajalehtedest – selle kohta, et ta suri.» Ta tasandas häält, pealtnäha lugupidamisest lahkunu vastu, kuid ta hääletoon oli pisut nördinud. «Meie Óskariga kavatsesime lõunasse matusele sõita, kuid Reynir ütles, et seda pole tarvis. Ja pealegi on Reykjavíki katedraal võrdlemisi väike. Lisaks ei tundnud me teda väga hästi, ta ei käinud eriti tihti siin. Ehkki isa ja poeg, ei olnud nad väga sarnased.» Naine tegi enne jätkamist pausi. «Küllap tähendab äri ülevõtmine Reyniri jaoks palju tööd; mõelda, kõik need investeeringud. Ma ei kujuta ette, kuidas ta selle kõigega hakkama saab. Aga see poiss on tark.»