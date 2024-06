MÜSTEERIUM «Keegi ei ole veel suutnud kindlaks teha, kuidas need tekivad. See on meie aja suurim saladus!»

«Te teate, et need ringid, mis meil siin on, ei ole viljapõllul?» küsis Wisting, uskumata, et külalise huvi sellest väheneks.

«Ma olen jälginud seda juhtumit meedia vahendusel,» vastas mees ja noogutas. Prillid libisesid nina otsa. «Seda me nimetame seotud nähtuseks ja see kuulub samasse kategooriasse nagu jääringid.»

Wisting oli just küsimas, mis asjad on jääringid, aga hoidis end tagasi, lootes, et kohtumine lõpeb varsti.

«Miks te politseiga ühendust võtsite?» küsis ta hoopis.

«Ma tahan politsei luba, et saaksin neid ringe golfiväljakul ise uurida,» vastas mees kiiresti ja lükkas prillid üles.

«Mina ei saa seda teile keelata,» vastas Wisting käsi laiutades. «Selline luba tuleb saada maa omanikult.»

«Nii et politsei poolest võime me kuriteopaika minna?»

«Jah,» vastas Wisting ning naeratas. «Kas teil on aimu, kuidas need tekkinud on?»

Ühingu esimees raputas pead, nii et hobusesaba vastu õlgu pühkis.

«Ma pean kõigepealt uurima. Kuigi on tõestatud, et osa viljaringe on muu hulgas telejaamade ja ajakirjade tellimusel teinud inimesed, peetakse ülejäänuid siiski seletamatuteks,» rääkis ta. «Hoolimata ulatuslikust teaduslikust uurimistööst nähtuse ümber enam kui kümne aasta jooksul, ei ole keegi veel suutnud kindlaks teha, kuidas need tekivad. See on meie aja suurim saladus.»