Eesti keeles ilmus uus «Nõiduri» romaan

Fantaasiakirjanduse elav klassik, mitmete auhindadega pärjatud Andrzej Sapkowski (sündinud 1948. aastal Łódźis) on poola nüüdiskirjanduse rahvusvaheliselt tuntuimaid nimesid. Sapkowski on loonud omaette ajaloo ja kombestikuga maailma, mis on niisama suurejooneline ja haarav kui Tolkieni või G. R. R. Martini romaanidest tuttavad paigad ning mis on pikitud vihjetega Poola ajaloole.