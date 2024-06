SUVELUGEMISE SOOVITUSED 16 uut ja haaravat raamatut, mida puhkuse ajal lugeda

Juune Holvanduse «Klanni võrgus» on hea võimalus pilgu heitmiseks aega enne ja pärast Eesti taasiseseisvumist. Võta raamat aeda või randa ühes ja ela kaasa noore neiu eneseotsingutele. See on südamlik lugu Eileenist, kes püüab leida oma kohta elus. Ta elab kogu südamest kaasa Eesti taasiseseisvumisele, minnes vastuollu oma perekonna väärtustega, aga tunneb, et jääb ikkagi eestlastele võõraks. Eileeni lapse- ja neiupõlve kaudu avab autor meile tükikese Eesti lähiajaloost.

Ükski suvi ei möödu ilma muru niitmiseta. Robotniiduk on tähtis tegija Hugo Vaheri värvikate tegelastega tragikoomilises krimiromaanis «Neljas versioon». Iga mõrv on tragöödia – ja laipu on selles loos mitu –, kuid rõhk on siiski pigem koomilisel. Asjasse on segatud ka isepäiselt tegutsev tehisaru, mis loole omajagu vürtsi lisab. Raamatu peategelane, elu näinud uurija Thomas Homaś on vääriline partner teistele «suurtele detektiividele», nii Olav Osolini Samuel Pardile kui ka Gert Kiileri Paul Johansonile. Pärast selle raamatu lugemist on fantaasia lennus ja tuju tükiks ajaks hea.