Ilmus Yannis Papadopoulose raamat nüüdisdemokraatia kriisist

Tallinna Ülikooli politoloogia professor Leif Kalev nendib raamatu järelsõnas, et vähe on neid, kes arvavad, et lääneriikide demokraatial on käes parimad päevad ning et osale autoritest on praegune mõõnaperiood keeruline teema. «Veel 2000. aastate keskpaigas eitasid mitmed autorid suuremate probleemide olemasolu. Selles kontekstis oli Yannis Papadopoulose raamatu ilmumine väga asjakohane. Papadopoulos võtab kokku arvukad eri valdkondade ja rõhuasetustega uurimused, mis käsitlevad demokraatia kriisi eri tahke. Nii tekib laiahaardeline vaade nüüdisdemokraatia pingetele,» kirjutab ta.