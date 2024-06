Kirjanik Stephen King soovitab 4 parimat raamatut, mis ta viimasel ajal lugenud on

Romaani peategelane on kurttumm, kelle ümber koguneb seltskond üksildasi inimesi. Kingi sõnul ei saaks selline raamat praeguste kultuurisõdade pingelises õhkkonnas isegi mitte ilmuda, veel vähem oleks tõenäoline, et keegi seda koolis õpetaks. «Kuid sel teosel on oma kummaline ilu, mida võib-olla võimendab asjaolu, et noor autor kirjutas selle 20-aastaselt ja avaldas 23-aastaselt,» märgib ta.

Kogenud kirjaniku selgitusel on see vastupandamatu segu müütilisest õudusest ja politseimenetluste protseduurikast. John Connolly raamatud on kõik omavahel mingil määral seotud ja see on Kingi sõnul parim teos, millest alustada, kui on soov autori teostega lähemalt tutvust teha.

«Endine Ameerika politseinik asub Iirimaa maapiirkonnas (vastumeelselt) välja selgitama, mis juhtus ühe lapse kadunud vennaga,» kirjeldab King. «Lugu kulgeb nii imeilusa tempoga, et raamatulehed keeravad end justkui ise. Ka Iirimaa kirjeldused on kummitavad ja imekenad.»

John Sandford «Toxic Prey» (Mürgine saak) sarjast «A Prey Novel» (Prey romaan)

«Kauaaegse Sandfordi kangelase Lucas Davenportiga ühineb tema tütar Letty, kes jahib kõrgete panustega meest, kes soovib päästa maad, tappes suure osa elanikkonnast,» tutvustab King ja lisab, et see on autori kõige parem raamat.

Allikas: Amazon Book Review