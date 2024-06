Hiiumaa kirjandusfestival saab kunstihõngulise kolmanda peatüki

Tänavuse aasta teema on Hiiumaal kunst ja nii on ka kirjandusfestival sel korral kunstihõnguline. Hiiumaa juurtega kunstnik Kertu-Liina Karjus arutleb teemal Hiiumaa kui kunstnike ja kirjanike võlumaa, samuti on festivali ajal avatud tema Hiiumaa kontuurkaartide näitus. Avatud on ka Viive Noore lasteraamatute illustratsioonide näitus ja Liia-Lüdig Algvere raamatuillustratsioonide väljapanek. Toimub matk «Hiiumaa kunstnike radadel».