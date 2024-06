VIDEO Koolitaja: kujunda enda digitaalset kuvandit nii, et inimesed tulevad ise sinuga koostööd tegema

Olesija toob välja, et kui inimesed mõtlevad sõnale persoonibränd, siis tundub neile see millegi sellisena, mida oleks vaja poliitikule või näitlejale. Inimesed arvavad, et neil pole persoonibrändi olemas ning selleks puudub ka vajadus. Tegelikult on persoonibränd olemas igaühel meist. See on Olesija sõnul see, kes me oleme ning see, kuidas teised inimesed meid näevad.

Evelin Org ja Olesija Saue, «Bränd nimega sina». Foto: Raamat

Olesija selgitab, et 2012. aastal ütles Amazoni asutaja Jeff Bezos, et sinu persoonibränd on see, mida sinu kohta öeldakse siis, kui sa oled ruumist lahkunud. Täna, 12 aastat hiljem, on asjad aga muutunud. «Tänapäeval on persoonibränd see, mida inimesed sinu kohta teavad enne, kui sa oled ruumi sisenenud. Kuidas nad selle otsuse teevad? Enamasti läbi sotsiaalmeedia. Meie aju paneb väga kiiresti asjad paika. Meeldib - ei meeldi, samastun - ei samastu, usaldan – ei usalda, tahan teha koostööd – ei taha teha koostööd,» sõnab ta.

Kas tahad seda või mitte, aga nüüdsel ajal on meil olemas digitaalne kaksik

Olesija nendib, et tihtipeale ei mõtle me selle peale, kuidas inimesed meid läbi sotsiaalmeedia näevad. Ükskõik milline postitus võib tema sõnul tekitada kas usaldust ja avada meie jaoks uksi või töötada hoopis meie vastu.