Julgus on omadus, mida saab treenida! 4 ideed, kuidas seda teha

Visuaalse mõtlemise edendaja selgitab, et julgus ei ole anne või talent, ehk me ei saa öelda, et me kõik sünnime loomupoolest julgetena. Julgus on isiksuseomadus või käitumisviis. Me sünnime erinevate isiksuseomadustega ning julgus on üks neist omadustest, mis võib varieeruda sõltuvalt lapsest. «Isiksuseomadused ja käitumine on mõjutatud nii geneetilistest teguritest kui ka keskkonnast, milles kasvame. Mõned lapsed võivad sünnist saati tunduda julged ja kartmatud, samas kui teised võivad olla rohkem aeglasemad või kahtlevamad uute kogemuste suhtes.»