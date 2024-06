Sinijärv soovitab: täpselt raamat, mille peaksid ostma kõik gümnaasiumid ja kõik raamatukogud

Kes kunagi on vanade kaartidega aega veetnud, näeb ses raamatus paljugi tuttavlikku. Veel rohkem uut (vanemat). Noid meie kandi kaarte on ju enam või vähem juhuslikult varemgi trükisteks tehtud, ent siinkohane teos võtab teema põhjalikult ette.

Alati võib tulla uusi avastusi, mõnikord peab midagi välja jätma, ja nii edasi. Valikuid tuleb teha. Nõnda on «Livoniae descriptio» omis valikuis iga penni, killingit, artigit, taalrit väärt. Mul on see paha komme, et ei vaata pilte enne, kui tekst loetud. Siin tegin erandi, sest teos ju väga kuvakeskne. Ja saabki kaks elamust! Vaatad pildid, tekivad mõtted, siis loed sõnu ja mõtted saavad tuge. Kusjuures õpetatakse ka kaarte lugema. See pole sugugi lihtis kunst, esmajoones ammusema aja kaardistikus ringi vaadates.