«See uus tegelane, kes tuleb, võiks olla nutisõltlane»

Siin tulevad sisse minu enda elus kogetud-kuuldud lood suguvõsade karmadest. Kõigepealt tuleb maagiline peegel ja siis vaimuna vanavanaisa, kes on end kunagi ise ära tapnud (küsisin oma testlugejatelt, ega see pole liiga hirmus, kas ikka võib nii teha, nad hüüdsid: «Jaa, teeme nii!»), tema kinnisidee on ajalugu muuta. Mulle oli seda kirjutada väga huvitav, sest mul hakkasid peas keerlema suured eksistentsiaalsed küsimused, mis tuli tõlkida laste keelde. Kas ajalugu saab muuta? Otsustasin, et inimkonna sees on olemas nn mässajate vereliin, kes ajalugu muuta üritab. (Vaar)isadelt poegadele-tütardele üritatakse seda tungi edasi anda (loomulikult on sellise vereliini esindajail unenägudes minevikku mineku võime. Ka unenägude maagia on mind alati huvitanud ja olen vahel mõelnud, et ehk just unede kaudu käib paralleelreaalsuste toimimine). Aga kas ajalugu tohib muuta? Otsustasin, et samal ajal on olemas tugevate võimetega ajaloohoidjate vereliinid, kes on samamoodi unenägude kaudu ajarändurid. Nende ülesandeks on minevikus ringi tuuseldavaid «mässajaid-muutjaid» takistada, võimalusel tagasi olevikku saates.