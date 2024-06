Romaani tõlkija Pilleke Laarmanni sõnul on Mike Craven ka ise öelnud, et see on tema raamatutest siiani kõige masendavam. «Ja masendav see oli...» märgib Laarmann. ««Kust sa ometi sellised ideed võtad?» mõtlesin tõlkimise ajal ikka ja jälle. Mis juhtub siis, kui ka fanaatiline usklik ei suuda patustamisest hoiduda ja eksib kümne käsu vastu. Ja eksimusel on tagajärjed. Kas vanemad võivad oma last vihata? Võivad, ja kuidas veel. Mis juhtub, kui teismelised ei saa oma tärkavat seksuaalsust loomulikul moel rakendada ja tundma õppida? Sellest ja paljust muust räägib Craven oma järjekordses suurepärases teoses «Halastustool». Õudne, aga samas hiilgav ja põnevusest pakatav teos M. W. Cravenilt.»