Nõmme lasteaedade lõpetajad said kingiks vahva raamatu

Nõmme linnaosavanemal Karmo Kuril on ütlemata hea meel, et sõbralik ja soe raamat Nõmme lasteni jõuab. «Loodan, et see inspireerib nii mõndagi peret ka ise rongisõitu Kloogaranda ette võtma. Paljude laste vanemates ja vanavanemates toob see tõenäoliselt esile ka enda lapsepõlvemälestusi,» sõnas Kuri ja lisas, et üks väike unistus on tal raamatuga veel. «Loodan, et see jõuab lähiajal müügile ka Nõmme raamatukauplusesse Jaama tänaval.»