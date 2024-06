NÄDALA RAAMAT Soome esileedi isiklik kogemus telgitagustest ja kohustustest

Jenni Haukio oli kaksteist aastat Soome esileedi, seistes oma abikaasa Sauli Niinistö kõrval kodus ja välisreisidel, pidulikel dineedel ja Soome juubeliüritustel, valguses ja varjus. See roll tundub olevat kõigile nähtav, otsekui prožektorite valgusvihus ja meedia pideva tähelepanu all. Aga sellel elul on ka nähtamatu osa, mis koosneb tuhandetest pisikohustustest ja ettevalmistustest. Just see on lugeja jaoks põnev, eriti kui sellest kirjutab peategelane ise.