Selgusid Sten Roosi muinasjutuvõistluse tänavused võitjad

«Steni muinasjutuvõistlus pakub meile omal kombel hea läbilõike sellest, mida lapsed loevad ja ekraanidelt vaatavad. Samuti pildi sellest, mis neile oluline on. Olulised on eeskätt loomad, eriti kassid ja koerad, ning sõprus. Vähenenud on tuntud muinasjuttude kaasajastatud versioonide hulk, kasvanud võitlusfantaasia temaatika. Lapsed tõstavad oma loomingus esile headust, ühtehoidmist ja mõistmist ning nutikust, millega kurjale vastu astuda,» märkis žüriiliige Krista Kumberg.