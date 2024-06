Kuidas päevast päeva vihase inimese kõrval elades endaga toime tulla

Hiljuti rääkis sõbratar mulle väga ebameeldivast vihaga seotud olukorrast oma äiaga. Terve see perekond tegeles teatud keeruliste terviseprobleemidega, mis nõudsid raskete otsuste tegemist. Minu sõbratari äi küsis temalt, et mida ta peaks tegema. Naine oli oma soovituses aus, kuigi ta teadis, et äiale see ei meeldi. Mida ta aga üldse oodata ei osanud, oli see, kui väga see tema äiale ei meeldinud ja kui vihaseks too sai.