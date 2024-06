LUGEMISSOOVITUS 8 nõuannet hõivatud inimesele, kuidas elust rõõmu tunda

Jooksu pealt mediteerimine on asja võti

Brenda kirjeldab raamatut kui teost, mis oma nõuannetega toob lugejateni erinevaid enese avastamise viise, ükskõik millistes olukordades me ka poleks. «Põhiline on mõista, et meditatsioon on seotud jälgimisega. Sa jälgid, mis su sees toimub, olenemata sellest, mis toimub ümberringi. Kodus, töö juures, hommikul, õhtul. Tänapäeva hüperaktiivne mõistus ei lase sul paigal istuda. Niisiis, jooksu pealt mediteerimine ongi asja võti: olles aktiivne, on jälgimine algul palju lihtsam,» selgitab ta raamatu sisu, lisades, et teos kirjeldab ka paradoksi, kuidas püüdes istuda paigal, märkame me vaid hullumeelselt pöörlevat mõistust.

Raamat on üles ehitatud teatud mängulisusega – igaüks on oma laboris teadlane. Uskumusi ega ka usu kinnitamist ei nõuta. Lihtsalt on vaja teaduslikku lähenemist, kui võetakse hüpotees ja seda enda peal katsetatakse. «Teadlased on märganud, et ka normaalsed vanusega kaasnevad muutused on mediteerivatel inimestel vähem väljendunud – meditatsioon on kindlasti odavam kui kortsudevastane kreem!» kirjeldab Brenda raamatus kõlanud mõttekäike.

Kaheksa raamatust pärit nõuannet Osholt:

1. Loobu vananenud mõtteviisist, et vaid puu all joogapoosis istumine on meditatsioon. See on vaid üks võimalusi, mis võib küll mõnele inimesele sobida, aga mitte kõigile.