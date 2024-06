Olesija Saue: oled sa endalt küsinud, mida sa tegelikult tahad?

Suurimad võimalused asuvad väljaspool mugavustsooni

Mugavustsoonist väljumisele keskendunud peatükis vaadeldakse, milline on teekond iseenda parimaks versiooniks saamiseks ja mil moel hõlmab see mugavustsoonis väljumist. «Meie suurimad võimalused asuvad just väljaspool mugavustsooni. Nad nõuavad, et teeksime asju, mis on meie jaoks ebamugavad, asju, mida me ei oska ega taha teha. Sellepärast on ka meie suurimad unistused enamasti hirmutavad, sest nad tunduvad olevat nii kauged ja saavutamatud, et lihtsam tundub üldse mitte alustada,» ütleb Saue ning võrdleb mugavustsoonist väljumist kuristikku hüppamisega – teadmata, kas sul on langevari kaasas või mitte. Ja kui ikka on, kas see ka avaneb? «Kuristikku hüppamine nõuab tohutult enesekindlust ja eneseusku, kuid sellel teekonnal on võimalik kasvatada omale tiivad.» Läbikumav sõnum selles peatükis on, et enesekindlus on õpitav ja arendatav!

Astu esimene samm!

Olesija Saue sõnab, et kõik need fantastilised asjad, millest me oleme unistanud ja mida oleme alati teha, näha ja kogeda tahtnud, juhtuvad siis, kui me usaldame ja astume selle esimese ja kõige hirmutavama sammu ning julgustab, et kõik, mis sealt edasi juhtub, on juba palju lihtsam. «Tuleb vaid alustada ja oma hirm asendada julgusega, sest just see esimene ja kõige väiksem samm on see, mis saab määravaks.»

Iga suurt unistust või ettevõtmist võib võtta kui arenguprojekti ning jagada see väikesteks lihtsalt teostatavateks sammudeks ja planeerida need oma igapäevastesse tegevustesse. «Näiteks kui oled unistanud raamatu kirjutamisest, ent see tundub sulle hirmutav, otsusta kirjutada iga päev üks lehekülg sellest raamatust, nii võib sinu raamat juba poole aastaga valmis saada, kui sa sellega täna algust teeksid ja selle esimese määrava sammu astuksid,» lausub Saue.

Mugavustsoonist saab väljuda ka nii nagu väikesed lapsed õpivad kõndima – üks väike samm korraga. Ja enne, kui sa seda tähele paned, oledki sa oma mugavustsoonist väljas ja teed asju, millest veel hiljuti isegi unistada ei julgenud. Selle juures kõige tähtsam on aga see, et nii õpid sa kogu protsessi, õppimist ja eneseleidmist nautima. «Ka persoonibränd ei valmi üle öö, kuid selle loomist saab alustada esimestest sammudest, liikudes iga päev samm-sammult oma unistuse poole. Väikestel sammudel on maagiline jõud, luba see maagia enda ellu,» innustab Saue.