LUGEMIST LASTELE 6 raamatut, millega koolivaheajale hoog sisse lükata

Alles see oli, kui Mona pidi isa veidrate harrastustega sammu pidama, nüüd aga tundub, et emaga on miskit lahti. Ühel täiesti tavalisel teisipäeval otsustas ta, et iga ettetulevat püha tuleb hakata põhjalikult tähistama. Vahet pole, on see kellegi sünnipäev, jaanipäev, kooli algus, sõbra‑ või iseseisvuspäev. Aga on ju veel ka mittemidagitegemise päev, lindude joonistamise päev, naerupäev, jäätisepäev ja muusikapäev. Tuleb välja, et iga päev on põhjust midagi pühitseda. Kõigepealt aga tuleb tähistada emadepäeva, arvab ema ja jääb põnevusega ootama. Tundub, et selle korraldamine jääb siiski isa ja Mona õlule.