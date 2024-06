KATKEND RAAMATUST «Kui sa sellele koosolekule lähed, siis ma lasen su tagasi tulles kartserisse panna!»

Tegelikult olin ma kuulnud, et Nam pidi samuti koosolekule tulema. Ma polnud teda aasta aega näinud. Ja seekord ei olnud mul oma särgis ja sõjaväepükstes midagi häbeneda. «Kui sa sellele koosolekule lähed, siis ma lasen su tagasi tulles kartserisse panna.» – «Ärge muretsege, ma ei tule tagasi,» salvasin mina.

Esimesel päeval ei olnud meil võimalust üksteisega rääkida. Arutelud olid tulised ja väga huvitavad, igaüks jagas oma kogemusi ja lootusi. Lõpuks saime ülevaate üldisest olukorrast riigis, vastupanuliikumise raskustest ja selle edusammudest. Kõigest sellest hoolimata oli mul raske keskenduda. Ootasin kokkusaamist Namiga. Teisel päeval, kahe kohtumise vahel, pöördus ta minu poole: «Phuong, kui sulle sobib, siis saame õhtul kokku. Meil on vaja rääkida.»

Kohtusime küla lähedal asuval tammil ja istusime maha, teineteisest veidi eemal nagu häbelikud lapsed. «Sa tead, et ma olen oma vanemate ainus laps,» alustas Nam. «Kui ma rindele lähen, pead sa minu vanemate eest hoolitsema. Ma ei saa neid hüljata. Ja ma ei taha ka jääda. Kui sa nõus oled, siis ma ütlen oma emale, et ta läheks su vanaemalt sinu kätt paluma. Kui me abiellume, saaksid sa minu vanemate juurde koju elama tulla.»