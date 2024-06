Värske Novelli peapreemia võitis 18-aastane Triinu Kree

Esikoha pälvis 18-aastase Triinu Kree novell «Kesköökülm». Värske Rõhu proosatoimetaja Paul Raud sõnas, et Kree tekst torkas koheselt silma oma julge ja isikupärase stiiliga, mis on omane kogenud kirjutajale. ««Kesköökülm» kõnnib õrnal sammul kuskil seal tõeliselt poeetilise proosa pärusmaal. Autor on leidnud endale vägagi väljendusrikkad kujundid ja fragmentsed loojupid osavalt tervikuks sidunud. Tulemuseks on tähelepanuväärselt küps ja humoorikalt eneseirooniline tekst, mis lugejat kuidagi külmaks ei jäta,» lisas Raud