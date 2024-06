VANDENÕUTEOORIA Kas natsidel oli Antarktikas oma salajane kants?

Buechner tundis peamiselt huvi pühade reliikviate vastu, nagu näiteks Longinuse oda, millega Kristus olevat läbi torgatud, kui ta ristil rippus. Selgub, et temaga olevat ühendust võtnud keegi, kes väitis, et oli aidanud oda ohutult Antarktika baasi toimetada. Buechner ütles, et teda kutsuti kapten Wilhelm Bernhartiks, aga ta tunnistas, et see pole tema päris nimi. Bernhart väitis, et ta viis 1945. aastal oda allveelaevaga Antarktikasse ja aitas selle ka «Saksa ärimeeste grupil» 1979. aastal Hartmanni ekspeditsiooni käigus ära tuua. Buechnerile näidati kirja, millele väidatavalt olevat Hartmann alla kirjutanud, ning lisaks mõningaid fotosid ja ka ekspeditsiooni logiraamatut. Bernharti ütluse kohaselt usaldati kapten Maximilian Hartmannile – järjekordne pseudonüüm – ülesanne viia oda Antarktikasse koos teiste Reichi aaretega. Hartmanni ekspeditsiooni käigus 1979. aastal saadi oda kätte ja viidi tagasi Euroopasse ning nüüd on see esoteerilise ordu käes, kes kutsuvad end Püha Oda rüütliteks.