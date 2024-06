8 huvitavat raamatut, mida suvisel puhkusel lugeda

Jonathan Livingston «Merikajakas»

Brenda kirjeldab raamatut kui kaunist novelli, mis kannab endast sügavat sõnumit, et meil on vabadus elada oma elu nii nagu tahame, olenemata sellest kuidas teised oma elu elavad. «Sinu keha ei sea sulle piire vaid see on sinu mõistus, mis seda teeb,» räägib naine teost iseloomustades.

Osho «Hsin Hsin Ming: Meele ja teadvuse mõistmine zen’i kaudu»

«Selles raamatus on Osho väga hästi toonud välja erinevuse mõistuse ja teadvuse vahel ning aju roll nendes kahes – erinevus, mida lääne teadus on aastakümneid püüdnud defineerida, kuid mida zen on sajandeid vahetu kogemuse kaudu teadnud,» lausub Brenda raamatut tutvustades, lisades, et teos toob samuti selgust meditatsiooni kui praktika ja olemise seisundi kohta ning selgitab, mida tähendab valikuvaba teadlikkus igapäevaelus ja suhetes.

Jose Saramago «Pimedus»

Brenda sõnab, et selle raamatu näol on tegemist tähendusrikka, huvitava ja väga kaasahaarava romaaniga, mis kirjeldab olukorda kui äkitselt algab epideemia ning kõik inimesed jäävad ükshaaval pimedaks. «Pimedus käsitleb selliseid teemasid nagu inimese olemus, kuritegevus, ellujäämine ja andestus,» kirjeldab naine filosoofilise teose olemust.

Eckhart Tolle «Siin ja praegu: kohaoleku jõud»