USKUMATULT PÕNEV Lugu vaesest üksikemast, kes ootamatult pärib lossi

Aa, Alexander Benjamin. Muidugi. «Hea küll,» nõustun ma. See on pisut kummaline, aga vist täitsa sobib talle. Kuigi Benji on riides nagu advokaat, kahtlustan tema pisut sassis juuste ja Harry Potteri sokkide põhjal, mida vilksamisi nägin, kui me istet võtsime, et tal on ehk olemas ka vähem ametlik, pöörasem külg.

«Selles kaustas,» alustab ta, «on info vara kohta, mille oled pärinud.» Ta koputab sõnade rõhutamiseks kaustale. Kaust on pealtnäha tühi ja ma loodan, et see annab märku sellest, et kausta sees on üsna suure summaga tšekk minu nimele. «Kas tahad seda näha?»

«Vabandust,» ütlen ma, «aga mulle tundus, et ütlesid, et see on mu esivanemate kodu. Me tulime just minu kodust – selleks on kahe magamistoaga neljanda korruse korter Hamiltoni pisut kahtlases rajoonis.»