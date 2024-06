Lugu julgusest olla omamoodi

Segaseks jäi mulle lugu, kas siis tõesti oli võimalik nõuka-ajal puhuda rahvale udu, et sellist saart polegi olemas. See on ju tegelikult Tallinnast isegi palja silmaga paista. Aga Birgiti väitel on trükitud kaarte, kus Eesti viiendat saart olemas pole.

Igal juhul, matkal ära käinult, ütlen, et Naissaar on loodusmatkana vägev koht, metsa on selle pinnal üle 90 protsendi — pole just palju Eesti kohti, mis millegi sellisega uhkeldada saaks. Lisaks loodusele saab ka matka minevikuhõngu, näiteks sõjamuuseumi kaudu.