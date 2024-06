Eesti keeles ilmus James Joyce’i tähtteos, mis omal ajal oli aastaid keelatud

Paul-Eerik Rummo (snd 1942) on üks tähtsamaid eesti luuletajaid ja näitekirjanikke. Tema esimesed tõlked inglise, soome ja vene keelest ilmusid juba 1960. aastatel. Lisaks luulele – Aleksander Puškin, Tuomas Anhava, Paavo Haavikko, John Donne, T. S. Eliot, Dylan Thomas jpt – on tema tõlkes ilmunud Henrik Ibseni suured värssdraamad «Brand» (2014) ja «Peer Gynt» (2017), aga ka Joseph Helleri «Me pommitasime New Havenit» (1973), R. D. Laingi «Omadega puntras» (1978) jt proosaraamatuid. Valikut tema kirjanduskriitilistest esseedest pakub kogumik «Kuldnokk kõnnib» (2010). Paul-Eerik Rummo on olnud poliitik, rahvasaadik, kultuuri- ja haridusminister.