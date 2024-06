«Polnud võimalik. Ta poleks saanud oma imikut maha jätta. Aga turvahälli ei olnud...»

Kõik on korras. Viola on seal, kuhu oli ununenud, magab rahu­likult. Kõik on korras. Kõik on korras.

Hetkeks käis tal peast läbi mõte, et tal pole kolmandat last olnudki. Mõnikord tundus ju niiviisi? Nagu oleks see elu, need kolm last, pelk unenägu? Ellis sulges silmad ja oli kindel, et kui ta need uuesti avab, on kõik taas normaalne, olgu siis lapsi kaks või kolm.