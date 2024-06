GALERII Siuru stipendiumi pälvis luuletaja Riste Sofie Käär

Riste Sofie Käär on Hiiumaalt pärit luuletaja ja kriitik, kes tegeleb veel mitme asjaga – laulab, mängib pilli ja teeb bändi. Temalt on ilmunud luuleraamatud «Elektrikujulised asjad» (2022) ja «post post traat traat elekter!» (2023) ning kassett/plaat «Supipäev» (2023). Kuigi viimaselt pärineb surematu rida «Kõik teevad kõike valesti», on žürii oma otsuse õigsuses kindel ning soovib stipendiaadile uute tippude vallutamist. Tähelepanuväärne on ka fakt, et Riste Sofie Käär on esimene sel sajandil sündinud Siuru stipendiaat.