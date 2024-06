SUVEMÕISTATUS «Ta on tõesti väike võrgutaja. Tegelikult pole ta üldse noor, aga see ongi parem...»

Lucas noogutas ja naaldus tooli seljatoele. «Just nii.» Ta muutus ühtäkki ärimeheks ja potentsiaalseks võõrustajaks. «Mulle tulevad nädalavahetusel külalised. Ma korraldan pidusid harva, aga kui ma seda teen, siis tahan, et kõik oleks veatu. Mulle ei meeldi koonerdada. Mul on siin muidugi ka majapidaja, aga külaliste jaoks tahan ma laeva läikima lüüa.» Mees naeris, nagu oleks see olnud mingi privaatne nali.

«Just nii,» sõnas Jenny, hääl heakskiidust pakatamas. «Kui palju külalisi te ootate?»

«Noh, tulevad noor David Leigh ja tema ilus väike naisuke Dorothy. Muide, ta avastas just äsja, et on sedapsi, seega kui avastate teda üle parda jõkke öökimas, siis ärge arvake, et asi on teie toidus.»

Jenny viisakas naeratus tardus. «Ärge muretsege,» vastas ta väga armsalt, olgugi et läbi hammaste. «Ei mõtle.» Justkui saaks see nõnda olla! On ikka jultumust sedasi mõelda. Isegi rasedad naised, eriti just rasedad naised pidasid tema valmistatud toitu jumalikuks.