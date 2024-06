Ilmus mastaapse perekonnasaaga teine osa, mis hõlmab nii rõõmu kui massimõrvu

Suvekuudel, kui Kostja saabus jälle kodumaale ning veetis oma naise ja tütrega paar nädalat Musta mere ääres palmide all või Bordžomi või Sairme kuurortides ja sanatooriumites, säilitati ühtse ja kokkuhoidva perekonna kuvandit vaid suure vaevaga. Kostjale ei jäänud märkamatuks tütre tusane pilk ja ka Nana täheldas lapse silmis küsimärke, kui too mõlema vanemaga korraga koos viibis, mida tuli ju nii harva ette. Kuid just nende nädalate jooksul pingutas Nana kõige rohkem, mitte mingi hinna eest ei tahtnud ta, et tütar maailmas pettuks, tahtis ilma Stasia ja Khristineta veedetud aja jooksul, mil tütar oli ainult tema päralt, kõike vaid paremini teha, tahtis endale ja abikaasale tõestada, et tema kasvatusmeetodid toovad kaasa parimaid tulemusi. Kostjat ajas naise karm gruusiapärane emaroll kergelt närvi, ta ei tahtnud piiratud aega, mis tütrega koos oli, veeta mitte kasvatuslike meetoditega, vaid nautida olevikku, täita tütre igat soovi, hellitada teda, ta ei tahtnud oma kiindumust vaos hoida. Nii muutusid suvenädalad muidu nii kannatlikule ja rahuarmastavale Nanale tõeliseks katsumuseks. Sisimas needis ta endale osaks saanud tänamatut rolli. Ta tundis, et seda on tema jaoks liiga palju – ta oli mahamüüdud, vääritimõistetud, ja mitte keegi ei toetanud teda.