Politoloog: midagi on demokraatiaga juhtunud

Mõnikord võib demokraatliku poliitika rolli piiramiseks muidugi leiduda häid põhjuseid. Näiteks on tihti väidetud, et vähemuste õiguste kaitse ei sobi hästi kokku demokraatliku otsustusprotsessi enamusliku iseloomuga. Kuigi selles raamatus on tunnistatud, et säärased kompromissid on olemas, ei mõjuta need põhiargumenti, mis käib demokraatlike protsesside nõrgenemise kohta avalikes küsimustes; argumenti, mis on peamiselt empiirilist laadi, sõltumata sellest, missuguseid normatiivseid järeldusi keegi sellest teha soovib.

Ma pole esimene, kes väidab, et demokraatia üleilmse võiduga on kauaaegse demokraatiaga riikides kaasnenud selle allakäik. Näiteks on Euroopa Nõukogu – kelle ülesanne on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriiki – väitnud, et samal ajal demokraatlike valitsuste hulga ja demokraatiast osasaamise võimaluste suurenemisega on demokraatlike valikute võimalused kahanenud valveinstitutsioonide isoleerumise tõttu (Schmitter, Trechsel 2004). Või nagu kirjeldas seda prantsuse poliitikateadlane Guy Hermet (2007: 9–10) oma essees demokraatia talvest: «demokraatia edendamise ja süvendamise vahel valitseb vastuolu … Esmapilgul on tegemist demokraatia triumfiga, mis köidab avalikkuse tähelepanu. Seevastu demokraatia sügava olemuse puudumine jääb suuresti ja vabatahtlikult uurimata». Demokraatia hõrenemise põhjusena näevad Schmitter ja Trechsel selliste valitsusasutuste levikut, mis ei allu demokraatlikule kontrollile ja järelevalvele, samas kui Hermet osutab keerukatele valitsetuskorraldustele, millega saab vastutust vältida. Mõlemad on tähtsad, kuid ma näitan, et arvesse tuleb võtta ka mitmeid muid asjaolusid, nagu poliitikakujundamises kiiresti leviv rahvusvahelistumine, järjestikused valitsemisreformid või liikumine, mis võimestab nii kohtuid kui ka poliitikaosalisi. Need asjaolud ei too kaasa kõik samu tagajärgi, kuid mõnikord võivad need koos mõjutada demokraatia olemust. Nende keeruliste suhete analüüsimine annab põhjaliku arusaama nii demokraatlike poliitiliste süsteemide muutumisest kui ka neid muutvatest jõududest. Just seda see teos üritab teha.