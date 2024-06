Miks ründas üks maailma jõhkram terrorirühmitus iidseid mälestisi?

2015. aastal ründab üks maailma jõhkramaid terrorirühmitusi – Islamiriik – Süüria kõrbelinna Palmyrat. Pool sajandit muistseid varemeid kaitsnud arheoloogi Khaled al-Asa’adi hukkamisele järgneb kultuuripärandi põrmustamine: rühmitus hävitab antiikseid kujusid, laseb õhku tuhande aasta vanuseid templeid. Muinasajaloo ainulaadsed mälestised tehakse maatasa. Käputäis muuseumiametnikke astub vastu ja maksab selle eest kohutavat hinda. Miks sattus iidne pärand kaasaegse terroristliku sõja eesliinile? Mis annab põhjust mälestisi hävitada? Kes on need, kes võtavad endale õiguse sellist «puhastustööd» teha?

«Hävitage väärjumalad» on lugu inimkonna hälli jäänuste hävitamisest. Rootsi ajakirjanikud Anders Rydell ja Jesper Huor paljastavad sügavale arhiividesse sukeldudes ja tänast sõjategevuses räsitud Palmyrat külastades kultuuripärandisõja salajase ajaloo, džihadistide ja arheoloogide vahelise konflikti, ning toovad avalikkuse ette rahvusvahelise antiikkaubandusvõrgustiku, mille liikmed on rohkem huvitatud unikaalsete esemete hankimisest kui kultuuripärandi ajaloolisest väärtusest… Kaalul on meie ühine ajalugu, mis on hävimisohus.