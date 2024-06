«Stiilse viisiku» staar Jonathan Van Ness soovitab 4 raamatut, mis teevad südame soojaks

Hiljuti ilmus tema uus raamat «Gorgeously Me!», mis ülistab individuaalsust ja õpetab lapsi enda erilisust hindama. Uue raamatu tähistamiseks jagab Van Ness lugemissoovitusi.

Hannah Grace «Icebreaker»

Jonathan Van Ness selgitab, et tegu on väga armsa romantilise looga, mis võtab põlvist nõrgaks. «Ma ei saanud seda käest panna!» kiidab ta. «Virgutav elu jääl, romantiline pinge, liblikad kõhus — seda lugedes tundsin ma kõike!»

Van Nessi sõnul on see väga ootamatu ja elumuutev armastuslugu, mis sulatab lugeja südame. «Casey McQuiston on nii võimas autor,» ütleb stilist. «Kõik tema tegelased on väga meeldejäävad ja armastusväärsed. Igaüks peaks seda raamatut lugema!»

Armas lasteraamat aitab Van Nessi meelest hästi väikestele lastele meelde tuletada, et nad ennast avatult armastaksid. Lisaks tõstab see teadlikkust Downi sündroomi suhtes. «Mia on nii inspireeriv,» märgib Van Ness. «Pealegi meeldivad mulle väga selle raamatu illustratsioonid!»

Alicia Roth Weigel «Inverse Cowgirl»

«Inverse Cowgirl» peaks Van Nessi meelest olema kohustuslik kirjandus. «See memuaar on nii silmiavav, et jõustab ja harib kõiki, kes seda loevad. Alicia hääl on mõjus ja aus,» kiidab ta.

Allikas: Amazon Book Review