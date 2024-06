Eesti keeles ilmus Zygmunt Baumani teos uutest voolavatest hirmuvormidest

Zygmunt Baumani originaalteos «Liquid fear» ilmus juba ligi kakskümmend aastat tagasi, kuid selles avaldatud mõtted ei ole käesoleva aja kontekstis oma aktuaalsust kaotanud. Teose keskne idee on, et moderniseerumisega kaasnenud progressi-ideaalid ei ole viinud inimkonda loodetud emantsipeerumiseni ja aastatuhandeid kestnud hirmudest vabanemiseni, vaid 21. sajandil elame n-ö voolavas ühiskonnas, millele on omane pidetus ja ebastabiilsus ning mis seab inimesed silmitsi uute voolavate hirmuvormidega.

Näiteks on paljudele nüüdishirmudele omane, et need võivad inimest vaevata isegi siis, kui mingit vahetult ähvardavat ohtu parasjagu polegi. Vanad identiteedikategooriad on murenenud ilma uute rahuldavate alternatiivide esiletõusuta, globaliseerunud info- ja tarbimisühiskond suudab harva pakkuda hingekosutavat tähenduslikkust, küll aga üles piitsutada globaalset ohutunnet ja ärevust.