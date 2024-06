Sügavuti sõjavastane raamat, mis õpetab märkama imesid

Loomulikult on see sügavuti sõjavastane raamat. Elu on ju tegelikult ime. See on ime, et me oma silmadega suudame kogu ümbritsevat näha, et meie aju suudab seda kõike haarata ja taasluua. Iga lapse kasvamine ja areng on ime. Minu meelest jutlustab see raamat just seda, õpetab märkama imesid.