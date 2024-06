Kuidas soomlased sugulasrahvale vanaisalt päritud auvõlga tasuma tulid, longeropurk näpus

Kahetsus kadus paari päevaga. Selle põhjuseks oli ühes ajakirjas ilmunud lühike artikkel, kus mainiti lauljat nimega Linda. Juures oli foto hoogsalt tantsivast seksikast blondiinist. Pildiallkirjast selgus, et neiu diskomuusika esikplaat oli Prantsusmaal edetabeli tippu tõusnud. Asja tegi huvitavamaks see, et Linda esivanemad olid pärit ühelt Lääne-Eesti saarelt. Linda ise sündis ja kasvas üles Rootsis. Artiklis kirjutati, et ta räägib eesti keelt täiesti puhtalt. Ingot rõõmustas ka, et diskotähe suurim soov oli esineda vanemate sünnimaal Eestis. Tal tekkis mõte, et Linda esinemisest võiks kujuneda festivali säravaim teemant.

Kui Ingo asjast Jokinenile rääkis, taipas too kohe Linda päritolu tähtsust eestlaste jaoks.

«Ta on ainuke eestlane, kelle plaat on välismaal edetabelite tippu tõusnud. Kõik need tuntud kohalikud lauljad – jaakjoalad, tõnismägid ja anneveskid – on nõukaaegsed tähed. Linda on Kesk-Euroopa kuulsus ja meie teeme temast Eestis rahvuskangelase! Nüüd, kus Eesti on vabaks lauldud, tuleb Linda esivanemate maale tagasi!» oli Jokineni nägemus asjast.