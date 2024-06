TÄIUSLIK ABIELU «Ta polnud ka eriti mehelik, aga oli ju hullemaidki asju. Palju hullemaid asju...»

Amanda teadis täpselt, mida Carolyn ütleb: räägi Zachile. Sarah omalt poolt väidaks, et abikaasa kohus on oma naist kaitsta ja tegelikult vastupidi ka. Aga kuidas on problemidega, mida oled endale ise tekitanud? Kas on aus neid abikaasa kaela ajada? Amanda pidi ju Zachi stressi vähendama, mitte suurendama. Mees oli niigi suure pinge all. Vähim, mida Amanda teha sai, oli oma osaga toime tulla.

Aga rohkem kui miski muu köitis Amanda tähelepanu see, kuidas Zach teda vaatas, kui nad kohtusid. Nagu teadlane, kes on just avastanud oma tagahoovist haruldase liigi - vaimustatult, närviliselt. Amandale oli terve elu räägitud, et ta on ilus, aga kuni tolle hetkeni oli ta alati tundnud, et see on probleem.